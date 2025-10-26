ATEEZ・YEOSANG（ヨサン）活動初期に救われたSAN（サン）の言葉「先の道のりがすごく遥か遠いように感じられた」夢を叶えられた秘訣【連載Vol.4】
【モデルプレス＝2025/10/26】9月17日にJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light（読み：アッシズトゥーライト）」をリリースした8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）にモデルプレスがインタビュー。連載第4回はYEOSANG（ヨサン／26）。
ATEEZは2018年10月に韓国デビュー。米「Billboard 200」での1位や英「オフィシャルアルバムチャート」2位ランクイン、米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」（2024年）へのK-POPボーイズグループ史上初出演など世界的な人気を博している彼らは、2025年7月には8人全員で所属事務所との7年の再契約を果たし、大きな話題を呼んだ。
モデルプレスでは、「Into the A to Z」（2021年3月リリース）以来、約4年6ヶ月ぶりとなるJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」をリリースした彼らにインタビューを実施。ソロインタビューでは、アルバムタイトルに込められた“困難からの新たな希望”という意味にちなみ、自身が困難を抱えた経験をどのように乗り越えてきたか、さらに数々の夢を叶えてきた彼らの「夢を叶える秘訣」に迫る。
― 今回のアルバムのタイトルには「困難からの新たな希望」という意味が込められていると伺いました。これまでの活動の中で困難を感じた時期もあったかと思いますが、それをどう乗り越えてきましたか？
YEOSANG：困難な時期があったとすると、活動序盤のデビューしたての頃ですね。当時、僕たちの事務所はとても小さい事務所で、いつも自分達にできる事を全力でやろうと思い、頑張って活動していました。その時期を乗り越えられたのはATINY（ATEEZのファンの総称）の皆さんのおかげですし、メンバーがいてくれたからだと思います。「もう僕たちには失うものは何もない」「怖いものは何もない」という事務所のマインドもありましたので、乗り越えて力を発揮することができました。
― 不安を抱えていた時期、メンバーの皆さんからもらった言葉で印象的な言葉、救われた言葉というのはありますか？
YEOSANG：昔、SAN（サン）さんがたくさん素敵なかっこいい言葉を言ってくれたんですが、その中の1つで「僕たちのステージの前にいる人たちが100人であっても1000人であっても、たとえ1人であっても同じように頑張ろう」と言ってくれたことがすごく印象深いです。僕もそういうマインドを持って頑張ろうと思いました。
― 今や世界中で活躍され夢を叶えていらっしゃいますが、その中でYEOSANGさんが考える「夢を叶える秘訣」は何だと思いますか？
YEOSANG：諦めないこと、そして折れない心を持つことだと思います。アーティストの夢を持った時には先の道のりがすごく遥か遠いように感じられたんです。その時、僕の友達でもあり競争相手でもあった練習生の子たちは芸術高校に通っていたり、子供の頃から芸能関係のことを勉強してきた子もたくさんいたりして、そんな子たちを見てすごく刺激を受けて、その時にも「自分はできる」と思って諦めずにやってきたらここまで来ることができました。
― そのたゆまぬ努力が今のYEOSANGさんの魅力に繋がっているんですね。ATEEZさんは先日全員での再契約も発表されましたが、これから先も活動をともに続けていくメンバー7人に伝えたいメッセージもぜひお願いします！
YEOSANG：今はもう家族のような仲になっているんですけれども「これからも今のように健康で病気にならずに、ATINYの皆さんと幸せに活動をしていきたい」と言いたいですね。そして、メンバー全員それぞれがもし各自の夢があったとしたらそれも叶えてほしいという応援のメッセージも送りたいです。
― ありがとうございました！
JAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」は、これまでリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された5曲「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」を含む計9曲が収録されている。なお、2025年7月より韓国、米国、日本へと続くワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] 」を開催しており、日本公演は10月22日・23日に神戸・GLION ARENA KOBEにてフィナーレを迎えた。（modelpress編集部）
生年月日：1999年6月15日
【Not Sponsored 記事】
