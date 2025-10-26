ひと口ごとに違う食感！秋の濃厚スイーツ「多層かぼちゃプリン」

人気のかぼちゃプリンが登場

秋になると、ホッコリ甘いかぼちゃが食べたくなりますね。煮物にしても、グラタンや天ぷらにしても美味しいかぼちゃ。今回は、秋の夜長のお供にピッタリな、かぼちゃを使った濃厚スイーツの作り方をご紹介しますよ。

フィーチャーしたのは、女性に人気のかぼちゃプリン。いつもとはひと味違うレシピをピックアップししました。



ひと口ごとに違う食感が楽しめる

今回ご紹介するのは、層ごとに違う食感が楽しめる「多層かぼちゃプリン」。スポンジ層とプリン層が楽しめるプリンケーキ、プリン自体が2層に分かれるものなど、今すぐにでも作って食べたくなる絶品レシピです。



シナモン風味の生地とコラボして

豪華な三層ケーキにみんな感動

ミルクとかぼちゃの絶妙なハーモニー！

いかがですか？普通に作っても十分おいしいかぼちゃプリンですが、今回ご紹介した層ごとに違う美味しさを楽しめる「多層かぼちゃプリン」なら幸せも倍増！おしゃれでSNS映えもバッチリなので、女子会やホームパーティにもオススメ。作り方も意外に簡単なところも嬉しい。これは絶対、試す価値ありです。