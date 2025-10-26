◇SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク―阪神（2025年10月26日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」は26日、みずほペイペイドームで第2戦が行われる。試合前には、三井住友銀行コーポレートキャラクターの「ミドすけ」が始球式に登場。見事な投球で頂上決戦に華を添えた。

決戦前。ミドすけがグラウンドに登場すると、「かわいい〜！」「ミドすけ〜っ」の掛け声が。ぴょんぴょん跳ねながらマウンドに向かい、ボールをこねこねしながら準備。そして意外？にもダイナミックなフォームからワンバウンドながら左打者の外角へ鋭い投球。見事な投球に大観衆からどよめきが起きるほど。360度大観衆の反応に、ミドすけはうれしそうにピョンピョンとジャンプ。その跳ねる姿に再び歓声と拍手が贈られた。

大役を終えたミドすけは「こんなにも大きな舞台で、人生初めての始球式！貴重な挑戦、忘れられない経験になったよ！みんなの声援のおかげでボールが真っすぐに飛んでうれしかった！今回マウンドに立ってみて、SMBC日本シリーズはたくさんの人の挑戦する思いが詰まった特別な場所なんだと感じたよ。どんなことでも挑戦する姿勢ってかっこいいよね。このあともSMBC日本シリーズを全力で応援するよ！」と興奮冷めやらぬコメントを発表した。

三井住友銀行の公式サイトによると、「ミドすけ」の性格は「好奇心旺盛。頑張りやさんだけど少し不器用でたまに空回り。人が困っているところを見るとほっとけないタイプ」と紹介。特技は「10円玉を立てること。泳ぎが上手であることは当然だと思っているので、あえて特技とは言っていない。25mプールじゃ全然物足りない」と記されている。また、家族構成も紹介されており、知的で頼りになる一家の大黒柱である「パパすけ」、一家を陰で支えるしっかり者で家族思いの「ママすけ」、そして初孫のミドすけを溺愛する「ジィすけ」「バァすけ」の5人家族だ。