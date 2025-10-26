ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」が２５日放送され、憲法９条改正について議論が繰り広げられた。

番組では、公明が連立を離脱し、自民・維新連立政権となり高市首相が誕生したことで、注目される憲法９条２項改正などについて議論。ＭＣの東野幸治が「ほかの国々は憲法をよく改正したりしてるんですか？」と質問。これに元統合幕僚長で、自衛隊のトップとして数々の日本の危機を統合指揮した河野克俊氏は「いっぱいやってます。同じ敗戦国のドイツは５０何回やってるんじゃないですかね」と答えるなどした。

レギュラーを務めるＷＥＳＴ．の中間淳太（３８）は「時代に合わせて憲法変えるのは、当たり前だと思うんです。スマホ（を）アップデートするみたいなもんじゃないですか、言ってしまえば。僕もこの番組で自衛隊の潜水艦の取材に行った。あの過酷な状況の中で頑張ってくださってる人がいる、ってのをしっかりと分かるべきだと思います」と持論を述べた。

日本維新の会は陸海空軍その他の戦力の保持を否定し、戦力不保持をうたった憲法９条２項を削除し、自衛権や自衛隊を「国防軍」明記を主張している。