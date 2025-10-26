郷ひろみ、激しい痛みで腕が上がらなくなり…検査結果にショック 今夜『情熱大陸』見どころ
歌手の郷ひろみが、きょう26日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。前回に続く後編となる。
【動画】『情熱大陸』郷ひろみ後編の予告
郷は10月18日、70歳を迎えた。その特別な日に、日本武道館でコンサートを開催する。「70歳になるから、70曲を歌ってみようかな……」。1公演3時間、35曲を2日連続で歌うという前代未聞の挑戦となる。
さらに、多忙の中で「70歳になる前に、やっておきたいことがある」と言う。武道館公演を前に、ボイストレーナーのウィリアム・ライリーを訪ねた。ただ原点に立ち返り、自分の声と向き合うために。
いよいよ近づく武道館公演。だが目前に思わぬ事態が起きる。リハーサル中、郷の左腕に異変が生じたのだ。激しい痛みで腕が上がらなくなり、緊急で病院へ。その検査結果は、郷に大きなショックを与えた…。
果たして、2日間で70曲を歌い切ることはできるのか。
