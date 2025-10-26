ママになっても人気と実力が衰えない美人女子レスラーが、この時期らしいハイクオリティなコスプレショットを公開。その圧倒的ビジュアルに賞賛のコメントが寄せられている。

【画像】“年齢不詳”美女レスラー、ガチすぎる「ゴスロリ」コスプレ

WWE女子スーパースターのアレクサ・ブリスが自身のインスタグラムを更新。来るハロウィンに向けて“ガチすぎる”コスプレショットを披露した。

もともとゴスロリ風のビジュアルにツインテール、人形“リリー”を抱き抱えて登場する小悪魔キャラのアレクサだが、今回は髪を束ね、黒のドレスに身を纏う大人びたスタイルに。口元には血糊も乗せるガチ仕様で、そのクオリティはタッグを組むシャーロット・フレアーも思わずハートの絵文字を連打してリアクションするほどだ。

産休等を経て今年復帰したアレクサの“年齢不詳”ビジュアルにWWEユニバースたちも「まさに天使」「素晴らしいメイクデザイン」「私たちの闇の女神」「ダークアレクサ・イズ・ベスト」と絶賛状態。なおアレクサは別の投稿で、夫のロックシンガー、ライアン・カブレラとのホラーメイク2ショットも公開しており、夫婦そろって華やかなハロウィンシーズンを楽しんでいるようだ。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved