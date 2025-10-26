豪華海鮮はさすが「はま寿司」！2026年向け″コスパ最強おせち″、人数・予算で選べる3つ。

全国の人気回転寿司チェーン「はま寿司」から、2026年お正月向けの新春おせちが登場。お正月の食卓を華やかに彩る三段・二段重がラインアップされ、さらに嬉しい「お食事優待券付き」の特典があるものも。

人数や予算に合わせて選びやすいのが魅力です。数量限定で、公式通販サイト「ゼンショーネットストア」にて予約受付中ですよ。

少人数向けのおせちがあるのは嬉しいわ...

●彩り二段重（1万2800円）

2〜3人前にちょうどいいボリュームの「彩り二段重」は、お手頃価格ながら本格的な味わいが楽しめると人気の定番商品。全25品を詰め合わせた、見た目にも華やかなお重です。

一の重には、あい鴨パストラミや有頭海老、栗きんとんなどが入っていて、和洋折衷の味わいが楽しめます。二の重には紅ズワイ蟹爪幽庵やいか黄金、味付いくらなどお正月らしい海の幸がずらり。小ぶりながらバランスがよく、夫婦や少人数で過ごすお正月にぴったり。「おせちは食べたいけど余らせたくない」という人にもおすすめです。

●彩り三段重（1万7800円）

お正月らしい華やかさとボリュームを兼ね備えた「彩り三段重」は、家族3〜4人で楽しむのにおすすめ。全35品と品数が豊富で、はま寿司らしい海鮮の旨みを堪能できます。

一の重には、かまぼこや黒豆、田作りなど伝統的な料理が。二の重には、長崎県産ぶりの照り焼きや銀鮭西京焼きなど、食べ応えのある料理が充実しています。三の重には、ホッキ貝サラダや紅ズワイ蟹爪幽庵、味付イクラなど、豪華な海の幸がたっぷり。お食事優待券1000円分が付くのも嬉しいポイントです。

●プレミアム三段重（2万9800円）

全32品を詰め込んだ「プレミアム三段重」は、イセエビや黒毛和牛ローストビーフ、本ズワイ蟹爪幽庵など、高級素材を惜しみなく使った贅沢おせちです。

一の重は、紅白かまぼこや金粉付き丹波黒豆など縁起の良いものが。二の重には、黒毛和牛ローストビーフや蝦夷あわび姿煮などの豪華な食材が入っています。三の重にはイセエビが入っていて、お正月らしい彩りも抜群。3000円分のお食事券優待付きで、贈り物にもぴったりです。

寿司屋ならではの海の幸を中心に、彩り豊かで飽きのこない味わいが楽しめるのが魅力。2026年の年始は、はま寿司のおせちでちょっと贅沢にスタートしてみては？

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部