最後のクリスマス。サンタさんからのプレゼントを届けてくれた大家さん
眉間にシワ！挨拶をしてもニコリともしない気難しそうな大家さん／大家さんとハムソー（1）
家族で7年間暮らしたアパートの大家さんとの交流を描き、「泣ける！」「優しい気持ちになった」とSNSで大きな反響を呼んだもしゃもぅさん。初対面の大家さんは挨拶をしてもニコリともせず、少し気難しそうに見えました。しかし、不器用なだけで実際にはとても優しい人だったのです。息子のハムソーくんが誕生すると、まるで実の孫のようにかわいがり、深い愛情を注いでくれました。
※本記事はもしゃもぅ著の書籍『大家さんとハムソー』から一部抜粋・編集しました。
子どもの足音に住人から苦情が入り、仕方なく引っ越しを決めたもしゃもぅさん一家。騒音の件がなければもっと住んでいたかったのに…と後ろ髪を引かれる思いで過ごしていました。
大家さんにとってハムソーくんと会える最後のクリスマス。これまで息子の発語が遅いというもしゃもぅさんの悩みを全く気にせず接してくれた大家さんでしたが、ハムソーくんがお礼を言ったことに感激！ 成長を見守ってくれていた大家さんの優しさに、心があたたかくなります。
著＝もしゃもぅ／『大家さんとハムソー』