収納力はあっても分厚い長財布、薄いけれどお札を折る必要があるコンパクト財布…。どちらも少し物足りません。もし、そんな常識を心地よく裏切ってくれる財布があるとしたら？

今回ご紹介する「HORIZON」は、収納力とスリムさという、相反する要素を両立させた、新しい発想の長財布です。使うたびに、その考え抜かれた設計にきっと感心させられますよ。

視界がひらける。ワンアクションで支払い完了

「HORIZON」を手に取り、開いてみてください。そこには、1枚の作業台のような広大なスペースが広がります。

お札、カード、コイン。そのすべてが瞬時に視界に飛び込んでくるこの感覚は、これまでの財布ではあまりなかった新鮮な体験です。

まず、コインポケットは、投げ込むように使えるくらい開放的。また、カードとコインが干渉しないよう底上げ構造にするなど、細部へのこだわりも光ります。

境界線のないシームレスな設計が、中身の直感的な把握につながって、レジ前での一連の動作が流れるようにスムーズ。これぞ、財布における理想のUI（ユーザーインターフェース）かもしれませんね。

スーツが似合う。「膨らまない」 という構造美

「長財布は、中身を入れると不格好に膨らむ」。その原因は、革の重なりと収納の集中にありました。

「HORIZON」はそんな課題に、正面から向き合っています。各パーツをシンメトリーに、そして巧みに分散配置することで、収納時でも歪な膨らみを感じさせない、すっきりとしたフラットなフォルムを保ちます。

スリムさにとことんこだわった設計のおかげで、ポケットが財布でボコッと膨らんでしまう、あの残念なシルエットになりにくいのがいいんです。

ポケットに収まる、長財布の安心感

長財布の「お札を折らずに済む」安心感と、コンパクト財布の身軽さ。その「いいとこ取り」を実現したのが、「HORIZON」の大きな魅力です。

サイズは1万円札に、ほぼジャストフィット。スーツの内ポケットやパンツの後ろポケットにも、まるで誂えたかのようにすっきりと収まります。

それでいて、頻繁に使うカードはここ、たまにしか使わないカードはあちら、というように指定席を分けられる、ロジカルな収納設計も備わっているんです。

日本の職人技が宿る、育てる愉しみ

卓越した機能美は、それを支える確かな素材と技術があってこそ輝きます。

この「HORIZON」には、革の名産地として知られる兵庫県たつの市の伝統技術が息づく、国産のオイルレザーを贅沢に使用。植物タンニンで鞣（なめ）された革は、使い込むほどに味わいを増し、自分だけの色艶へと育っていきます。こうした経年変化、いわゆるエイジングを楽しめるのも、本革ならではの醍醐味ですよね。

カチリと小気味よい音をたてる高品質な金具は、1946年創業の老舗、CROWN社製。細部にまで妥協しない日本のものづくり精神が、単なる道具ではない、持つ人の誇りとなる「相棒」をつくり出しました。

カフェの行列、急いでいるときのコンビニ、券売機の前…。日常の何気ない支払いシーンで感じる、数秒のもたつきに、「HORIZON」が「視界がひらける開放感」という名の、美しいソリューションを提示します。

その考え抜かれた構造美と、手に吸い付くような革の質感を、ぜひご自身で確かめてみませんか？

