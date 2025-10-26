51m+1ZvR-yL._AC_SX679_


【ディーゼル】スウェットパーカーが10%OFFはお買い得

■カルバンクライン2枚セットロングスリーブTシャツ

Amazonセール特価：1万1495円(5%OFF)

81T8Na9WdUL._AC_SX679_


デイリーに活躍するシンプルなロングスリーブTシャツの2枚パック。左胸にはブランドのシグネチャーでもあるCKモノグラムがデザインされています。シルエットはストリートシーンに映えるボクシーなリラックスフィット。インナーとしても使いやすく、着こなし次第で長いシーズン活躍。

■ディーゼル スウェットパーカー

Amazonセール特価：1万2196円(10%OFF)

516pLYtpGGL._AC_SY879_


胸元のワンポイントデザインがアクセントのプルオーバースウェットパーカー。

■Yoigood 電熱ベスト

Amazonセール特価：5979円(85%OFF)

71XhSdnU71L._AC_SX679_


しなやかな繊維ヒーターを使用しており、優れた熱伝導率により効率よく暖めながら、動作性を損なわずに違和感がなく、快適な着心地を実現。中綿入りとヒーターの組み合わせで、しっかりあたたかさを逃さずにキープ。

■ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S

Amazonセール特価：6480円(45%OFF)

81P7OzTpcVL._AC_SL1500_


Oral B No.1 世界の歯科医師推奨、歯垢除去力99.7%UPの電動初心者の決定版！必須機能充実のコスパモデル。より健康的な歯と歯ぐきへ。やさしいマイクロバイブレーション、高密度の極細毛束でやさしく磨き上げる。お口の中4分割をくまなく磨けるよう30秒毎に振動。たったの2分で簡単キレイに

■サムソナイト スーツケース モメンタス

Amazonセール特価：1万8840円(12%OFF)

81zNGuo8bYL._AC_SY695_


「モメンタス」は、外装に異素材のファブリックを組み合わせ、プレミアム感を演出。ソフトタイプで軽量なのに、全サイズにエキスパンダブル(拡張)機能を搭載しており、大容量の収納力。

