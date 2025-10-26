ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に「1番・DH」で先発出場。中継中にはレギュラーシーズンではあまり見られない光景が映し出され、日本のファンの注目を浴びた。

貴重な映像だ。2回裏ブルージェイズの攻撃が始まる前、NHK BSの中継では打撃ケージの中でバットを振る大谷の姿が突然映し出された。実況がリアルタイムの映像であると紹介。普段はなかなか見られない舞台裏に、X上の日本人ファンも続々と反応した。

「大谷は打順が回ってくるまでベンチ裏で打撃練習をしていたんだな」

「大谷選手は裏で打撃練習中 さすが」

「ベンチ裏で打撃練習をしてる！大谷さん」

「大谷くんベンチ裏で打撃練習してる！」

「大谷さん打撃練習してる！」

「また大谷くんの打撃練習 大谷くんは打つよ！！」

前日の第1戦でも設置されていたケージ横のカメラ。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」公式Xはカメラを見つけて覗き込む大谷の映像を公開していた。



（THE ANSWER編集部）