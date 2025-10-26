Image: Brompton/ YouTube

何をやっても気持ちがいい季節ですが、特にポタリングは最高の時間を過ごせそう。見慣れた街中であっても、自転車に乗るだけで違った風景に見えたり。銀杏の香りで秋の気配を感じたり。ちょうどいい疲労感も清々しく感じます。たとえ電動自転車であってもね。

折りたためる電動自転車

コンパクトに収まってくれるのがメリットの折りたたみ自転車ですが、それが電動自転車だったら、さらに使いやすいと思いませんか？

イギリス発祥の折りたたみ自転車ブランド、ブロンプトン（BROMPTON）が電動ラインの最新モデルを発表しました。

公式の動画にはほとんど情報がありませんが、ブロンプトン関連の情報を発信しているbrilliantbikesが、開発チームのリーダーへのインタビュー動画を公開しています。

この動画の情報によると、今回の電動モデルは、Cライン（通常のモデル）とTライン（軽量チタンモデル）がやってくるみたい。モーターは電動版Gラインに搭載されているものを小型化したもので、どちらもブロンプトン向けにカスタムされているとのこと。

モーターの制御ユニットはハンドルに搭載されており、発進をラクにするスタートアシスト機能や残バッテリーから走行距離を計算する機能などが備わっているようです。

気になる電動での走行距離は、最大で約90Kmです。また、インタビュー動画では後付けできるモーターユニットの販売は計画にはないと語られています。

高機能で折りたためるブロンプトンの電動自転車、これからの情報に期待が高まるところです。

東京で走りたい。個性的な見た目のカーゴバイク

Image: TOKYOBIKE

自転車には、荷運びに特化した車体の、カーゴバイクという種類があります。これなら荷物をたくさん運べてとっても便利。

東京での走行を目的としたトーキョーバイクより、シンプルで洒落た電動アシストカーゴバイク｢TOKYOBIKE PORTER｣が誕生しました。

小径自転車のようなルックスですが、前輪が前に遠くなっており、広めのフロントキャリアが目立ちます。フレームの真ん中には36Vのバッテリーが搭載され、ecoモードで連続85km以上の距離を走れるとのこと。

Image: TOKYOBIKE

フロントキャリアは50Lのコンテナも積めるワイドさで、耐荷重は30kg。センターモーターは250Wで、電動アシストは手元のコントローラーで3段階に変速します。eco／normal／boost、3つの段階がある仕様となっています。

｢TOKYOBIKE PORTER｣はシンプルでレトロっぽさもあり、荷運びをしなくてもカッコいい。特徴的なビジュアルは、街行く人の視線を集めてくれそうです。

変速からの解放。とことんシンプルな1台

Photo: シラクマ

ギア付き自転車。便利ではある一方、チェーンが外れたり細かいメンテナンスが必要だったり、取り回しには工夫が必要でもある自転車です。

細かいストレスから解放されるためのアプローチとして、ギアのない自転車を選んでみるというのはいかがでしょう。

FUJIの｢FEATHER｣は、シングルスピード（変速ギアなし）界のパイオニアともいわれるシリーズの自転車。競輪バイクへのリスペクトが込められた、極限まで引き算されたデザインが魅力です。主張しすぎない佇まいも、街にスッと溶け込んでくれそうで、日常使いにぴったりな1台と言えます。

Photo: シラクマ

フレームサイズの豊富さも、この自転車のメリットで、FEATHERは430mm〜580mmまで6サイズを展開しています。自分に合ったサイズを選べる安心感があるのはうれしいですね。変速ギアでいう真ん中くらいの重さがあるため、漕ぎ出しこそ少し重めですが、スピードに乗った後の軽やかさは格別。ギアの調整に気を取られることなく、心地よく街を走ることができます。

シングルゆえに、坂道がキツいと感じることもありますが、シンプルな乗り味はやはり楽しいものです。

また、FEATHERは構造がシンプルだからこそ、カスタムの自由度も高め。パーツを少し変えるだけで、乗り味や雰囲気がガラッと変わるのも、シングルスピードならではの魅力かもしれません。

