今週の決算発表予定 アドテスト、キーエンス、東エレクなど (10月27日～31日)
■10月27日～31日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
●10月27日―――――――――――― 20銘柄 発表予定
<1718> 美樹工業 [東Ｓ]
<3132> マクニカＨＤ [東Ｐ]
<3199> 綿半ＨＤ [東Ｐ]
<3593> ホギメデ [東Ｐ]
<3635> コーテクＨＤ [東Ｐ]
<4507> 塩野義 [東Ｐ]
<4690> 日パレット [東Ｓ]
<4765> ＳＢＩＧＡＭ [東Ｐ]
<6230> ＳＡＮＥＩ [東Ｓ]
<6484> ＫＶＫ [東Ｓ]
<6653> 正興電 [東Ｐ]
<6988> 日東電 [東Ｐ]
<7250> 太平洋工 [東Ｐ]
<7366> りたりこ [東Ｐ]
<7751> キヤノン [東Ｐ] ★
<8190> ヤマナカ [名Ｍ]
<9551> メタウォータ [東Ｐ]
<9733> ナガセ [東Ｓ]
<9782> ＤＭＳ [東Ｓ]
<9914> 植松商会 [東Ｓ]
●10月28日―――――――――――― 35銘柄 発表予定
<1944> きんでん [東Ｐ]
<1946> トーエネク [東Ｐ]
<2175> エスエムエス [東Ｐ]
<2211> 不二家 [東Ｐ]
<2491> Ｖコマース [東Ｐ]
<3003> ヒューリック [東Ｐ]
<3778> さくらネット [東Ｐ]
<3911> Ａｉｍｉｎｇ [東Ｇ]
<4479> マクアケ [東Ｇ]
<4684> オービック [東Ｐ]
<4733> ＯＢＣ [東Ｐ]
<6305> 日立建機 [東Ｐ]
<6857> アドテスト [東Ｐ] ★
<7276> 小糸製 [東Ｐ]
<7309> シマノ [東Ｐ]
<8174> 日ガス [東Ｐ]
<8218> コメリ [東Ｐ]
<8604> 野村 [東Ｐ] ★
<9502> 中部電 [東Ｐ]
<9533> 邦ガス [東Ｐ]
など
●10月29日―――――――――――― 54銘柄 発表予定
<2212> 山パン [東Ｐ]
<2760> 東エレデバ [東Ｐ]
<2811> カゴメ [東Ｐ]
<3793> ドリコム [東Ｇ]
<4043> トクヤマ [東Ｐ]
<4816> 東映アニメ [東Ｓ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東Ｐ]
<6146> ディスコ [東Ｐ] ★
<6301> コマツ [東Ｐ] ★
<6436> アマノ [東Ｐ]
<6701> ＮＥＣ [東Ｐ] ★
<6861> キーエンス [東Ｐ]
<6946> 日本アビオ [東Ｓ]
<7278> エクセディ [東Ｐ]
<8628> 松井 [東Ｐ]
<8697> 日本取引所 [東Ｐ]
<9022> ＪＲ東海 [東Ｐ]
<9531> 東ガス [東Ｐ]
<9697> カプコン [東Ｐ]
<9719> ＳＣＳＫ [東Ｐ]
など
●10月30日―――――――――――― 142銘柄 発表予定
<2914> ＪＴ [東Ｐ] ★
<3064> モノタロウ [東Ｐ]
<4062> イビデン [東Ｐ] ★
<4204> 積水化 [東Ｐ]
<4307> 野村総研 [東Ｐ]
<4502> 武田 [東Ｐ] ★
<4503> アステラス [東Ｐ]
<4528> 小野薬 [東Ｐ]
<4661> ＯＬＣ [東Ｐ] ★
<6141> ＤＭＧ森精機 [東Ｐ]
<6501> 日立 [東Ｐ] ★
<6702> 富士通 [東Ｐ] ★
<6723> ルネサス [東Ｐ] ★
<6752> パナＨＤ [東Ｐ] ★
<6971> 京セラ [東Ｐ]
<9020> ＪＲ東日本 [東Ｐ]
<9201> ＪＡＬ [東Ｐ]
<9202> ＡＮＡＨＤ [東Ｐ]
<9501> 東電ＨＤ [東Ｐ] ★
<9503> 関西電 [東Ｐ] ★
など
●10月31日―――――――――――― 285銘柄 発表予定
<1911> 住友林 [東Ｐ]
<4188> 三菱ケミＧ [東Ｐ]
<4506> 住友ファーマ [東Ｐ]
<4568> 第一三共 [東Ｐ] ★
<4578> 大塚ＨＤ [東Ｐ]
<5802> 住友電 [東Ｐ] ★
<6503> 三菱電 [東Ｐ] ★
<6526> ソシオネクス [東Ｐ] ★
<6762> ＴＤＫ [東Ｐ] ★
<6902> デンソー [東Ｐ] ★
<6920> レーザーテク [東Ｐ] ★
<6954> ファナック [東Ｐ] ★
<6981> 村田製 [東Ｐ] ★
<7735> スクリン [東Ｐ] ★
<7741> ＨＯＹＡ [東Ｐ]
<8035> 東エレク [東Ｐ] ★
<8053> 住友商 [東Ｐ]
<8473> ＳＢＩ [東Ｐ] ★
<9023> 東京メトロ [東Ｐ]
<9509> 北海電 [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
