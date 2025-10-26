◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ 立命大27―10関大（2025年10月26日 わかさスタジアム京都）

走るだけのスーパーランナーではない。立命大RB蓑部雄望（3年）が「意外性」のプレーで勝利へ導いた。

10―10で迎えた第2Q終了間際。QB竹田剛（4年）のスクリーンパスをWRよろしくキャッチし、そのまま体を預けるように後ろ向きでエンドゾーンへ。レシーブで記録したTDが後半へ向かうチームに勢いを与えた。

「実はパスをキャッチするの大好きなんです」

原点は小1の時に「ワセダクラブ」で始めたフラッグフットボール。次回ロス五輪の正式種目に採用された競技は、パスの練習が主体となる。スピードとカットバックを得意とする背番号23の中にも、レシーバーのスキルは備わっていた。

ディフェンスが奮闘し、相手をゼロに抑えた後半には、中央ダイブプレーでTD。昨年敗れた借りを返すヒーローになっても、口をとがらせて訴える。

「独走でロングゲインのTDを決めてないので、次の関学大戦で取りたいです」

リーグ連覇を懸けた大一番は11月9日。飢えた蓑部は、再びフィールドを疾走する。