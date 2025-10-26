9月に自宅が火災に遭ったタレントの林家ペーが25日配信のABEMA「NO MAKE」に出演。妻のパー子に認知症のような症状が見られることを明かした。

自宅火災にショックを受けていたというパー子。火災直後は夫婦別行動で、ペーはパー子が近くの親戚の家にいると思っていたが、「赤羽警察に保護されていた」ことを明かした。「パー子は（自身が）保護されている意識もなくて、“え?どうして来たの”って。火事の後遺症」と続けた。

医師から診断を受けていないというが、「本人も自覚してますよ。“私、認知症かな?”みたいな」と認知症の兆しが見られることに言及。火災後、その症状は悪化していることも打ち明けた。

現在は、近くに一軒家を借りて夫婦で生活している。しかし、「今の部屋に行った時、自分の新しい家に初めて泊まった時、次の朝、パー子が“あれ？今日どこで泊まるのかな？”って」とパー子が新しい家を理解できていなかったを振り返った。

火災保険には入っていなかったため、今後はマンション住民への賠償や焼けた自宅のリフォームなど多額の費用が必要になる。ペーは「死ぬまでやらなきゃ。お金返さなきゃ」と語った。