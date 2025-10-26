今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が26日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。初対面したタレントの姿に驚きの声をあげる場面があった。

中日の今季最終戦翌日、つまり引退翌日に収録されたという初仕事。日本ハム時代の後輩で、2022年限りで先に引退した杉谷拳士氏（34）とともにゲストに招かれた。

番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）から花束を贈られ、日本ハム、巨人、中日と18年間にわたったプロ野球生活をねぎらわれた中田氏。

スタジオにはタレントでドラァグクイーンのナジャ・グランディーバ（51）もゲストとして出演しており、初共演となったが、ここで巨人ファンの川島が中田氏について「貫禄が違う、打席の。どれだけデカいんだろうと思ったら、ナジャのほうがデカかった…」と率直な感想を口にした。

これには中日での今季登録サイズが身長184センチ、体重107キロの中田氏も「メチャクチャびっくりした」と苦笑い。

ナジャが「ヒール込みで身長193ぐらいあります。で、体重が103なんですよ。だからほぼ大谷翔平と同じサイズ」とコメントすると、さすがの中田氏もさらに笑うしかなかった。