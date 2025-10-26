『おしゃべりが大好きな猫』→飼い主さんが話しかけると…微笑ましすぎる『やり取りの様子』に「可愛くてたまらん」「返事しとるｗ」と反響
飼い主さんとよくおしゃべりしてくれるという猫さん。話しかけるたびにお返事してくれる姿が癒やされると、大きな話題になっています。
反響を呼んでいる投稿は、記事執筆時点で7万再生を突破し、「可愛すぎます（笑）」「声が可愛くてたまりませんね」といったコメントが寄せられました。
【動画：『おしゃべりが大好きな猫』→飼い主さんが話しかけると…】
おしゃべり大好きりあくん
TikTokアカウント「むくとりあの日常」に投稿されたのは、飼い主さんとおしゃべりするサイベリアンの「りあ」くんの姿。飼い主さんいわく、りあくんはとってもおしゃべりな男の子だそうで、よくお話してくれるそうです。
レッサーパンダみたいな見た目も可愛いりあくん。そんなりあくんの寝起きに、飼い主さんは直撃してみることに。飼い主さんが名前を呼んでみると、おしゃべりなりあくんは、すぐさま「にゃ？」とお返事してくれたといいます。
寝起きでもおしゃべり
その後、少し眠たそうなりあくんに、飼い主さんが「寝起きですか？」と質問してみると、「そうにゃ」とお返事してくれたのだとか。本当に人間の言葉を理解しているのでしょう。話しかけるたびにお返事する姿にビックリです！
眠たそうなりあくんは、豪快に大あくび。その姿を見た飼い主さんが「眠たいね～」と話しかけてみると、またまた「うにゃ～」とお返事してくれたそう。もうこれは完全に言葉を理解していますね！
寝る宣言をしてから本当に熟睡
眠たそうにするりあくんは、「にゃ」と鳴いて、まるで「眠いから、もう寝るにゃ！」とでも言いたげ。すると、そのまま本当に熟睡し始めたそうです。これからさらに飼い主さんとおしゃべりすると、どんどん言葉を理解していくかもしれませんね。
眠たそうなりあくんの姿は、癒やし要素満載。いっぱいおしゃべりしてくれるりあくんに、飼い主さんも毎日癒やされていることでしょう。
投稿には「猫って世界一可愛い動物だと思ってたけど、まさに頂点に近い可愛さ」「お話ちゃんとやりとり出来てるみたいで可愛い」「めっちゃかわいい♡」といったコメントが寄せられました。
TikTokアカウント「むくとりあの日常」では、サイベリアンの「りあ」くん＆メインクーンの「むく」ちゃんの見ているだけでホッコリする日常の様子が投稿されています。
りあくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「むくとりあの日常」さま
執筆：びわっこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。