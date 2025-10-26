怯えた様子でシャーシャーと威嚇する保護子猫を優しく撫でると、わずか3分後には…？驚きの変化を見せた子猫が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となった投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「最初だけのミニシャー、カワイイ」「大物になる予感w」「それにしてもすごいゴッドハンドだ…」といったコメントが寄せられました。

【動画：シャーシャーと『威嚇していた保護子猫』が、３分後…】

シャーシャーな子猫

YouTubeチャンネル『黒猫かのみく』に投稿されたのは、保護子猫が見せたあまりにも可愛い姿。ある日、黒猫姉妹と暮らしながら預かりボランティアをされているという投稿主さんのお家に、緊急で保護された新入りさんがやってきたといいます。

キャリーを開けると、不安そうにこちらを見上げる生後1か月半の小さな白い子猫の姿が。「シャー！」と何度も威嚇をしたり、ケージへ移動してからも端っこで縮こまったりと、かなり怖がっている様子だったそうです。

早すぎる！

人の手の心地良さを知ってもらおうと、声を掛けつつ指先で優しく撫でてみた投稿主さん。子猫は最初こそ怯えや拒絶を感じる態度だったものの、だんだんと固まっていた身も心も解れていったようで…。コテンと転がると、なんとお腹を見せてくれたのだとか！

なでなでの気持ち良さにあっさりと陥落した子猫は、ゴロゴロと喉まで鳴らしていたそう。幼いほど慣れるのが早いと言われていますが、撫で始めてからたった3分という驚きの早さだったといいます。すっかり心を開いて甘える姿が、可愛くてたまりません！

甘えん坊なヤンチャっ子

翌日も、子猫は撫でられながら体をのびーと伸ばしてリラックス。前日に怯えていたのが嘘のように表情も愛らしくなり、お部屋を探検していた時にも投稿主さんに甘えていたといいます。

その後も、預かり先輩猫さんたちとのケージ越しの対面で手を出したり、オモチャや手に可愛いパンチの連打をしたりと、子猫はなかなかのヤンチャっぷりを見せていたそう。愛嬌たっぷりな子猫から、今後も目が離せませんね。

投稿には「子猫は頭と体の反応が別物ですよねw」「さすが主さま、爆速で手懐けてしまいましたねー」「甘えん坊さん可愛いなぁ」「表情が3分でガラリと変わってる、猫を飼い慣らす魔術師のようだ」「めちゃパンチ繰り出してくるの可愛すぎます笑」「これは人慣れ早いかなぁ？」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『黒猫かのみく』では、黒猫姉妹のかのこちゃんとみくりちゃんや預かり猫さんたちの日常の様子が投稿されています。元気いっぱいな子猫の気になるその後の様子も、観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「黒猫かのみく」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。