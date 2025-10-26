ザ・ロックとして知られていたプロレスラーから俳優に転身したドウェイン・ジョンソン(53)が、俳優業のきっかけを作ってくれた人として俳優のブレンダン・フレイザー(56)を挙げた。2000年代初頭にプロレス界から転身、2001年にブレンダン主演の「ハムナプトラ２／黄金のピラミッド」で端役を得たドゥエイン、映画界での自分の野心をブレンダンが受け入れてくれたという。



【写真】紆余曲折を経て再び第一線に躍り出たブレンダン・フレイザー

ポッドキャスト「ニュー・ハイツ」に登場したドウェインはこう話す。「私が初めて出演した映画は『ハムナプトラ２／黄金のピラミッド』だ。ブレンダン・フレイザーは当時も今と変わらず世界的な大スターだった」「スコーピオン・キングという小さな役で、出演が決定した時は本当に興奮したね。ブレンダンについては常に語っておきたいことがある」「彼は世界的な大スターで、あのシリーズは彼のものだった。演技経験ゼロの私が心を躍らせ参加する中、彼は『このレスラーを起用すべきか迷うんだが』と言えたはずさ」「けど彼は私を受け入れてくれた。その姿勢に心から感謝している。彼が私のキャリアのきっかけを作ってくれたんだ」



小さな役柄ながら、同作に起用された喜びをドゥエインはこう回想している。「（出演時間は）映画全体で合計５分。冒頭と終盤だけだったよ。でもこの機会を得られたことに本当に興奮したね」



同作は大ヒットを記録、その後ドゥエインは多くの映画作品で主演を果たすこととなる。



一方のブレンダンは、新作映画「ザ・スマッシング・マシーン」で実在の元総合格闘家マーク・ケアーを演じているドゥエインについてピープル誌でこう称賛していた。「ドウェインは本当に最高な奴だ。ここからさらに飛躍する姿を見るのが楽しみだ」「今後、レッドカーペットで彼の姿をより頻繁に見かけることになるだろう」



（BANG Media International／よろず～ニュース）