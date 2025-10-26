竹内涼真はリアル“勝男”？ 近藤春菜「あゆめろの気持ちがとってもわかった」報告に反響
お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が26日にインスタグラムを更新。俳優の竹内涼真から寄せられたアドバイスを披露すると、ファンから「勝男さんと仲良くていいな〜」「ドラマ観てるから熱い」といった声が寄せられた。
【写真】“勝男”竹内涼真からのアドバイス “勝男”を召喚した近藤春菜のおにぎりショットも！
近藤が披露したのはインスタグラムのメッセージ画面。近藤がストーリーズに投稿していたおにぎりの写真を引用しつつ、竹内は“あんまり強く握りすぎないように お米が潰れちゃって美味しさ半減しちゃうから”と辛口なアドバイス。これに近藤が“あ、うん。ごめんね。次からは気をつけるね”と返信すると、竹内はさらに“うーうん謝らないで！ はるながもっと上を目指せるって意味でのアドバイスだから”と笑顔の絵文字と共に寄せている。このメッセージのやりとりについて近藤は「なんか、かつおさんからメールきた、、あゆめろの気持ちがとってもわかったはるめろです」とコメントしている。
竹内は、現在放送中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）に主演していて、劇中では令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を演じている。共に主演を務めている夏帆が、彼の元恋人・鮎美を演じている。
話題のドラマを彷彿させるやり取りに、ファンからは「勝男さんと仲良くていいな〜」「この会話めちゃ面白い笑」「ドラマ観てるから熱い」などの反響が集まっている。
引用：「近藤春菜（ハリセンボン）」インスタグラム（＠harisenbon_haruna）
