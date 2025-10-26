ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【前橋競輪 G1寛仁親王牌】売り上げは94億円超え 目標を大きく上回… 【前橋競輪 G1寛仁親王牌】売り上げは94億円超え 目標を大きく上回る 昨年は85億円 【前橋競輪 G1寛仁親王牌】売り上げは94億円超え 目標を大きく上回る 昨年は85億円 2025年10月26日 18時57分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」4日間の売り上げは94億3415万800円。目標の90億円を大きく上回った。昨年は85億7311万300円だった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト P・マークセンが2年連続3回目の優勝 初日の首位守り逃げ切る 福岡シニアオープン最終日 【関東大学ラグビー】早大が青学大を下して4戦全勝で単独首位に 帝京大は筑波大に敗れ今季初黒星 【関西大学ラグビー】関学大、No.・8小林典大を欠きながら開幕4連勝 次節は天理大と大一番 【関西大学ラグビー】京産大、同大下して開幕4連勝もFL伊藤主将「プレッシャー受けた」