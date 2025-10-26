森山未來＆尾野真千子、12年前のNHKドラマ『夫婦善哉』関西で再放送＆コメント発表 後に朝ドラ『カムカム』生む制作陣
俳優・森山未來、尾野真千子の共演で2013年に放送されたNHKドラマ『夫婦善哉』が、関西地方で再放送される。総合テレビで11月2日スタート、毎週日曜午後11時（全4回）。
【写真】2025年…ドラマ『夫婦善哉』を振り返る尾野真千子
大阪が生んだ文豪・織田作之助の代表作で、2006年に発見された続編の内容も含め、NHK大阪放送局（通称：BK）が連続ドラマ化した作品。脚本・藤本有紀氏、音楽・金子隆博氏、演出・安達もじり氏と、後に連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』を生み出す3人が初タッグを組んだ。
大正から昭和の大阪を舞台に、森山、尾野、火野正平、岸部一徳、青木崇高、田畑智子、麻生祐未、草刈正雄、富司純子と、これまで数々のBK制作ドラマを彩ってきた豪華キャストとともに送り届けた。
今回、JOBK100年の節目に、BK制作ならではの“関西風味あふれる人間ドラマ”として再度届ける。また、ドラマ本編と合わせて制作当時を尾野と演出担当の安達氏が振り返る裏話も放送する。
■柳吉役：森山未來
関西でまた『夫婦善哉』を再放送していただけるとのこと、大変うれしく思います。蝶子と柳吉のどうしようもない、でも憎めないやり取りを楽しんでいただけたら幸いです。ちなみに12年前の撮影では文字通り、大阪の街で思う存分食い倒れていました。
■蝶子役：尾野真千子
放送から10年を超えた作品がまた皆様に見ていただけるなんてこんなうれしいことはありません。ですが、私自身どんな感じで撮影したか、いろんなことが色あせてきています。私もまた再放送を見てあの頃を思い出したいと思います。アホな男と女のラブストーリー、どーぞごらんくださいませ。
■演出：安達もじり コメント
まさか再放送できるとは！ また皆さんにこの作品をお届けできることがとてもうれしいです。久しぶりに見返してみましたが、エネルギーの塊のようなドラマでした。人が生きるということを愚直に明るく切なく温かく描き切った、そんな作品です。この原作は何度も映像化されてきましたが、森山未來さん・尾野真千子さんというお二人にしか表現できない、見たことのないような豊かな世界が広がっています。亡くなられた火野正平さん、団時朗さん、佐川満男さんらのお姿も久しぶりに見て涙が出そうになりました。放送から十数年が経ち世の中も大きく変わりましたが、いつまでたっても色あせることはない、そんな作品だと思います。放送当時にご覧くださった皆さんも、初めてご覧くださる皆さんも、まっさらな気持ちでこの作品を味わっていただければ幸いです。
