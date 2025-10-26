ボルダー決勝は日本が大差をつけ圧巻の金メダル！11年連続ボルダー世界ランキング1位の底力を見せつける【IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025】

福岡県飯塚市で10月23日（木）に開幕したIFSCクライミンググランドファイナルズ2025は世界の強豪6カ国が集結し、クライミング界初の男女混合による国別対抗戦が見どころの一つ。

◇ボルダー決勝(野中生萌・中村真緒・天笠颯太・安楽宙斗)

大会3日目のボルダー決勝。

1面で5つの課題に挑むボルダーの決勝は開催国で予選1位の日本、2位のイスラエルと敗者復活から勝ち上がった韓国、アメリカの4カ国で争われた。

前日のリードでは惜しくも銀の日本だったが、ボルダー世界ランキングは11年連続で1位！

五輪メダリスト野中生萌、安楽宙斗の2人に加えてワールドカップで好調の中村真緒、天笠颯太が迎え撃つ。

まずは第1課題。

4人全員が一撃完登！スタートから大きく差をつけた日本。

第2課題、女子2人がまたも一撃完登！

しかし男子は難易度の高い課題に各国が苦戦、完登はイスラエルの1選手のみながら日本は中間ポイントの獲得に成功。

男女ともに同じ課題に挑む最終ミックス課題は中村と安楽が出場。

安楽は2度目で完登、女子には難易度が高い課題となったが中村は2度目で完登し、女子選手で唯一このミックス課題を攻略！

他国に圧倒的な差をつけ有終の美を飾った。

最終日10月26日（日）にはパラクライミング決勝、エキシビションが行われる。

◆結果◆

金・日本：219.6pt

銀・韓国：164.7pt

銅・イスラエル：154.7pt

＜10月25日 筑豊緑地公園／いいづかスポーツ・リゾート・ザ・リトリート（福岡・飯塚市）＞