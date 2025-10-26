著書「秒速で1億円稼ぐ条件」などで知られる実業家の与沢翼氏（42）が26日、X（旧ツイッター）を更新。彼女募集の途中集計を発表した。

与沢氏は4月に覚醒剤の使用を告白。妻との協議離婚が成立したと発表した。その与沢氏が25日、「【彼女を募集します】今日から婚活アカウントに転身することにしました。若干批判が来そうですが、SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」と切り出した上で「条件は20代の独身女性」「ジャンルで言うとグラビアみたいな感じ」「生活費も全額出します」などとつづっていた。

与沢氏は「220名の方から応募いただきました。ありがとうございます。コメントなどもちゃんとしてて写真や動画だと綺麗な人も多いです」と書き出し、申込比率のグラフを公開。

「タイでお会いできる方は15％のみなので、まずタイで面接可能を選んでくれた方から気になった方にLINEさせて頂き、ゆっくりペースでお茶していきます。そして、タイで良い出会いに発展しなければ、予定通り11月21日に日本へ一時帰国します」と記述。

「応募の偏りから見ると、やはり日本人との婚活をするなら日本へ戻るのがベストなのかなとは思いました。私一人でお会いしていくには数が多いので気長に待っていただけると幸いです」とつづった上で「皆さん、この孤独なおじさんにチャンスをくれてありがとうございます。募集は引き続き続行しますので、ご応募お待ちしております」と締めくくった。

与沢氏の投稿に対し「こんな一瞬で220人も来るんだ…」「バチェラー与沢w」「ワイがプロデューサーやるんでバチェラーみたいな番組にしましょ」「秒速で稼ぐ男は選びたい放題である」などと書き込まれていた。