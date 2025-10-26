新日本プロレス２６日新潟・魚沼大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、前年度覇者のロビー・イーグルス（３５）、藤田晃生（２３）組がＫＵＳＨＩＤＡ（４２）、吉岡勇紀（３１＝ドラゴンゲート）組を下し、無傷の３連勝を飾った。

ともに連勝発進に成功していた両チームによる犲鶲鵡極廟鎰瓩蓮■横以を超える大熱戦となった。一進一退の攻防からＫＵＳＨＩＤＡを孤立させたロビーと藤田は、マキシボム、スイートバスターと合体技攻勢に。しかし、カバーを吉岡にカットされると、同士討ちを誘発されてロビーがＫＵＳＨＩＤＡのバック・トゥ・ザ・フューチャーで反撃を許した。

これをカウント２で返したロビーは、スパイクＤＤＴを阻止してダブルのキックを発射。最後はＴｈｅ Ｉｎｔｅｒｃｅｐｔｏｒ（合体式バーニングハンマー）で粘るＫＵＳＨＩＤＡを振り切った。

試合後のリング上でロビーは「ＫＵＳＨＩＤＡはこの町のＰＲアンバサダーかもしれない。でも今日の魚沼はＴＭＤＫの町です！」とマイクアピール。藤田も「どうだ、新日ジュニアクソ面白いだろ。このクソ面白い新日ジュニアの中心は俺とロビー・イーグルスだ。胸張って言ってやるよ。全勝優勝してまたここに帰ってくるよ」と豪語し、連覇の誓いを新たにしていた。