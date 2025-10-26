新日本プロレス２６日新潟・魚沼大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、石森太二（４２）、ロビー・エックス（３０）組が、タイガーマスク、ＹＡＭＡＴＯ（４４＝ドラゴンゲート）組から２勝目をあげた。

初戦（２３日、後楽園）を白星で飾ったものの、２戦目（２４日、後楽園）は石森が体調不良により欠場したため不戦敗に。石森はこの日の大会から復帰となり、仕切り直しの公式戦に臨んだ。

試合ではエックスがすでに２敗と後がないタイガー＆ＹＡＭＡＴＯの猛攻にさらされた。ＹＡＭＡＴＯのｇｏ ｔｏ Ｈｏｓｐｉｔａｌ 機扮篆饅海蝓砲鰺瓩咾襪函▲織ぅーの雪崩式ダブルアームスープレックスでマットに叩きつけられた。

それでも石森がカットに入ると、ＹＡＭＡＴＯにハンドスプリング式スクリューキックを発射し、敵軍を分断。最後は孤立したタイガーに狙いを定め、変型のマジックキラーからエックスがＸ ＥＸＰＲＥＳＳ（変型セントーン）を投下し、３カウントを奪ってみせた。

バックステージでエックスは「石森！ まさに超人だ。このツアーに石森が出ないなんて、ありえない話だ。これで勝ち点は４点だ」とパートナーの復活を祝福。石森も「昨日、一昨日と欠場してロビー・エックスには申し訳ないことをしたけど、もう大丈夫だからよ。まあ欠場しておいてこういうこと言うのもなんなんだけどよ、俺は超人だから。どうってことねえよ。ここから見せてやるよ」と巻き返しに自信をのぞかせていた。