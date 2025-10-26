516pLYtpGGL._AC_SY879_


【ディーゼル】スウェットパーカーが10%OFFはお買い得

※以下の商品情報は2025年10月26日10時現在のものです。

■ディーゼル スウェット パーカー

Amazonセール特価：1万2196円(10%OFF)

81rF28cUl9L._AC_SY879_


胸元のワンポイントデザインがアクセントのプルオーバースウェットパーカー。

■ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S

Amazonセール特価：6480円(45%OFF)

81P7OzTpcVL._AC_SL1500_


Oral B No.1 世界の歯科医師推奨、歯垢除去力99.7%UPの電動初心者の決定版！必須機能充実のコスパモデル。より健康的な歯と歯ぐきへ。やさしいマイクロバイブレーション、高密度の極細毛束でやさしく磨き上げる。お口の中4分割をくまなく磨けるよう30秒毎に振動。たったの2分で簡単キレイに

■サムソナイト スーツケース モメンタス

Amazonセール特価：1万8840円(12%OFF)

81zNGuo8bYL._AC_SY695_


「モメンタス」は、外装に異素材のファブリックを組み合わせ、プレミアム感を演出。ソフトタイプで軽量なのに、全サイズにエキスパンダブル(拡張)機能を搭載しており、大容量の収納力。

■テクシーリュクス ビジネスシューズ

Amazonセール特価：5809円(34%OFF)

51FAyykeIwL._AC_SY695_


アッパーにはソフトな牛革を採用。伸縮性のあるサイドゴアを使用し靴の脱ぎ履ぎをスムーズに。カップインナーソールで足裏にフィット、ABS樹脂製シャンクが体重を支え、安定感を向上。アウターソールには、かかと部に耐摩耗ラバーを採用し耐久性にも配慮。

