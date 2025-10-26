小嶋陽菜　photo：草刈雅之（C）oricon ME inc.

写真拡大

　元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。超ミニ丈×透けタイツ姿の美脚コーデを公開した。

【写真】「かっこよすぎます」“超ミニ×スケスケ黒タイツ”の美脚コーデを披露した小嶋陽菜

　「cosy season outfit inspo（心地よい季節の服装のインスピレーション）」とつづり、秋冬のコーディネートを多数披露。「キャメルのロングコートのblack＆whiteコーデ、スタジャンのミニ＆ロングコーデも載せてみた」とコーデを紹介した。

　ファンからは「ロングコートスタイルかっこよすぎます」「全部好き」「どれも素敵です」「本当に可愛い」「めっちゃおきれいですよ」「どのコーデも素敵でときめきました」「なんでそんなに全てのコーデが似合うのですか」など、さまざまな声が寄せられている。