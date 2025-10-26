北海道では明け方にかけて激しい雨の降る所があるでしょう。低い土地の浸水などにご注意ください。山陰から北の日本海側は寒気の影響で日中も雨が降りやすいでしょう。北陸や北日本では落雷や、突風、ひょうにも注意が必要です。夜になると北海道では雪に変わる所が多くなりそうです。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。

あすの気温です。朝の気温は西日本を中心にけさより低くなりますが、この時季としては高い見込みです。関東から西は15℃前後となりそうです。日中は関東から西で22℃前後と、関東も、この時季らしい陽気が戻るでしょう。ただ、夕方以降は北風で気温が下がるので、服装選びにお気をつけください。札幌も14℃の予想ですが、夜は雪が降るくらいに冷える見込みです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：17℃

青森 ：17℃ 盛岡：17℃

仙台 ：20℃ 新潟：20℃

長野 ：19℃ 金沢：19℃

名古屋：22℃ 東京：22℃

大阪 ：22℃ 岡山：22℃

広島 ：21℃ 松江：18℃

高知 ：25℃ 福岡：21℃

鹿児島：25℃ 那覇：27℃

週間予報です。水曜日ごろにかけて北陸や北日本を中心に雨が降りやすく、北海道では平地でも雪の積もる所がありそうです。関東から西は週の中ごろにかけて晴れる見通しです。週の中ごろは朝の気温が10℃くらいまで下がって、冷え込みが強まるでしょう。週末は雨の所が多くなりそうです。