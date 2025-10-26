野沢温泉は、長野県北部の山間に広がる、開湯700年以上の歴史を持つ温泉地。地元住民によって守られてきた13カ所の共同浴場（外湯）を巡る湯めぐりが最大の魅力です。

野沢温泉は、長野県下高井郡に位置し、開湯700年以上とも伝えられる歴史ある名湯です。秋保温泉・別所温泉と並ぶ「日本三御湯」の一つにも数えられ、古くから皇室ゆかりの由緒ある温泉地として栄えてきました。

この温泉地がユニークなのは、江戸時代から続く「湯仲間（ゆなかま）」という地域住民による管理制度のもと、13カ所の共同浴場（外湯）が守られ、観光客にも開放されている点です。

「野沢温泉」周辺には何がある？

野沢温泉の最大の楽しみは、なんといっても「外湯めぐり」です。13の外湯は無料で入浴できますが、地元住民が大切に守っているため、感謝の気持ちとして「寸志（すんし）」を収めるのが習わしです。外湯のシンボルである「大湯」をはじめ、浴場ごとにそれぞれの魅力があります。

また、冬はスキーリゾートとして世界的に有名で、雪景色の中の温泉は格別です。特産品である野沢菜漬けや信州そばといったグルメも、旅の楽しみを深めてくれます。

「外湯めぐりが楽しく、地域文化も感じられる」

これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。

▼外湯めぐりが魅力的
「昔ながらの温泉街と外湯めぐりが楽しめるところが魅力。歴史ある街並みと温泉文化を一人でゆっくり味わえるので選んだ」（30代女性／秋田県）」

「外湯めぐりが楽しく、地域文化も感じられるから」（50代女性／兵庫県）」

▼ウィンタースポーツとセットで行きたい
「スノボと抱き合わせで旅行したい」（30代女性／東京都）」

「スキーで何度もお世話になっていた野沢温泉なので、一人で行ってもある程度の地理感があるから」（60代女性／愛知県）」

▼由緒ある歴史とグルメ
「歴史ある温泉地が魅力的です。古くから皇族や武将も訪れた名湯として知られ、落ち着いた街並みを散策したいです」（30代男性／千葉県）」

「野沢菜と信州のおそばを食べてみたいので、ついでに温泉も入ってみたい」（50代女性／京都府）」

【首都圏からのアクセス】新幹線＋直通バスで2時間20分程度

野沢温泉は、北陸新幹線の開通によりアクセスが大幅に改善されました。

▼電車・バス
東京駅から北陸新幹線で飯山駅まで最速約1時間38分。飯山駅からは、直通バス「野沢温泉ライナー」に乗り換え、野沢温泉中央ターミナルまで約25分です。乗り換え時間を含まない合計の目安は、約2時間5分〜2時間20分です。

▼車でのアクセス
関越自動車道・上信越自動車道を経由し、豊田飯山ICまたは信州中野ICから一般道を通って、温泉地までアクセスします。東京からの所要時間は、渋滞がなければ約3時間40分程度が目安です。

この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)