元CAが選ぶ10月のお気に入り美容アイテム4選！ 乾燥が気になる秋冬に使いたいラインナップが勢ぞろい
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。肌寒い日が続き、乾燥が気になる季節がやってきました。今回は、夏にダメージを受けた肌をいたわるスキンケアアイテムや、秋冬メイクにぴったりのコスメなど、10月のお気に入り美容アイテムを紹介します。（文・写真＝Rila）
【写真】元CAが厳選した10月のお気に入りコスメ一覧
■おうちで肌管理できる神アイテム
まず紹介するのは、1台で複数のケアがかなうマルチ美顔器。こちらを使っている美肌持ちの方が多かったので筆者もついにゲットしてみました！
たった1つで、つや、リフト、弾力、毛穴、LED、振動ケアの6つのケアができる6in1のトータルケアアイテム。トーニング肌つやケアのブースターモード、引き締めケアの微細電流モード、輪郭弾力ケアのダーマショットモード、毛穴弾力ケアのエアショットモードの4つのモードごとで点灯時の色が変わる見た目のかわいらしさも魅力です。
個人的にシートマスクをつけた上からブースターモードを使うのにハマっています。毛穴や乾燥などの肌悩みにぴったりで、機械音痴でズボラな筆者でも簡単に継続できるからうれしい。
値段はお高めですが、メガ割など安く買えるタイミングで購入すれば、自宅でマイペースに肌管理できるのでコスパはいいのでは？と思っています。
■毛穴や乾燥が気になる人へ
季節の変わり目は特に毛穴の開きが気になるという方も多いのでは？ 筆者も小鼻周りの毛穴に悩んでいたのですが、このセラムを使い続けたところ毛穴悩みが少し減った気がします。
レチノールだけではなくPDRNなどの美容成分も配合されており、肌がつるんとなる使用感が好きでヘビロテ中。
■ファンデが苦手な筆者も沼った！
薄づきなのにカバー力はしっかりあって、透明感たっぷりのナチュラル美肌が作れるファンデーション。
厚塗り感がなく軽いつけ心地なのが推しポイントで、ファンデーションを塗るのが苦手だった筆者は、大事な日のメイクは必ずこれを使うようにしています。
■見た目も中身も優秀
アクセサリー感覚で持ち歩けるリップで、見た目はもちろん、色味やツヤもとてもかわいいアイテム。
筆者が愛用しているのは05番の青みピンク。肌なじみのいい色なので、チークに使うのもオススメです。パケがミラーになっているからメイク直しにもGOOD！
今月のお気に入りアイテムはいかがでしょう。秋冬に使える優秀なラインナップばかりなので、チェックしてみては？
