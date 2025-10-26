「まだいける！」首位から７位までの勝点差『８』。混戦続くJ２最新順位表に「魔境」「水戸ついにJ１来るか？」の声
Jリーグは10月26日、J２第34節の８試合を各地で開催した。
今節を終えて残り４試合。最終盤でも優勝争い、昇格争いの行方はまだまだ分からない状況だ。
２位の水戸は、齋藤俊輔のゴールで札幌を１−０で撃破。25日に勝点１差で首位の長崎が引き分けたため、再び１位に浮上した。
３位の千葉と５位の大宮はともに厳しいドロー。また４位の徳島はいわきに０−１で敗れ、６位の鳥栖も仙台に２−３で敗戦に。この結果、１位から昇格プレーオフ圏外の７位までが勝点８差と大混戦の状況は続いている。
一方で最下位の愛媛は、磐田に１−３で敗れ、J３降格が確定した。
34節の全試合終了時点で、Jリーグの公式Xが最新順位表を公開。SNS上では「まだいける！」「まだ優勝の可能性はあります」「水戸ついにJ１来るか？」「魔境のJ２」といった様々な声が上がっている。
なお、J２第34節の結果は以下のとおり。
▼10月25日開催分
藤枝 １−１ 甲府
長崎 １−１ 今治
▼10月26日開催分
札幌 ０−１ 水戸
山形 ２−２ 大宮
徳島 ０−１ いわき
仙台 ３−２ 鳥栖
秋田 ０−０ 千葉
山口 １−０ 富山
熊本 ０−１ 大分
愛媛 １−３ 磐田
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】残り４試合でもまだまだ分からない！ J２最新順位表
