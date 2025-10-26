今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が26日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。日本ハム、巨人、中日と18年間にわたったプロ野球生活で一番うれしかった思い出を明かした。

中日の今季最終戦翌日、つまり引退翌日に収録されたという初仕事。日本ハム時代の後輩で、2022年限りで先に引退した杉谷拳士氏（34）とともにゲストに招かれた。

そのなかで、番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）から「プロ生活で一番印象に残っていることっていうのはなんでしょう？」と尋ねられた時だった。

中田氏は「一番、個人的にうれしかったのは後輩の秋広選手との、1試合で一緒にホームラン打ったっていう…」と巨人時代の2023年4月29日に行われた広島戦（東京D）で放った秋広優人内野手（23、現ソフトバンク）とのアベック弾を挙げた。

プロ3年目だった秋広はこの試合で待望のプロ初アーチ。そして、秋広の“師匠”である中田は逆転サヨナラ弾を放ち、仲良く師弟そろってのお立ち台は大きな話題となった。

「凄くうれしかったですね。自主トレも一緒にずっとやってるんで。活躍してくれっていう気持ちもあるなかで、一緒にホームラン打てたのは凄くいい思い出ですね」

中田氏は2024年から中日に移籍し、秋広は今年5月にリチャードとのトレードでソフトバンクに移籍したが、巨人ファンにとっても泣ける回答となった。