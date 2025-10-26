佐藤浩市“妻＆娘”たちとの貴重ショット「セレブ感いっぱい」「素敵な笑顔」
俳優の佐藤浩市が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妻＆娘”たちとの貴重ショットが公開された佐藤浩市
公式SNSは、26日の第3話放送前に「雨の週末 そんな時はお家で第2話のおかわりいかがですか？」と投稿。山王耕造役の佐藤浩市を囲む形で妻・山王京子役の黒木瞳、長女・有里子役の関水渚、山王家の執事・山田昭役の中村シユン、栗須栄治役の妻夫木聡が集結した一枚を添えた。
ファンからは「みなさん素敵な笑顔」「耕造さんと奥様京子さん仲良し素敵なPHOTO」「クセ強めファミリーですね」「皆様にこやか 真剣な表情からのギャップが良いですね」「セレブ感いっぱいの山王家 でも会社でも家庭でも耕造社長の馬への情熱を理解してくれる人はいない。俺を裏切るな。命令形だけど懇願に聞こえるその言葉は社長の孤独を感じてしまう。馬を通して想いを一つにして進み始めた社長と栗須の夢の行方を応援しています！」「ドラマではバチバチだけど、オフショットは、みなさん、いい笑顔だ」などの声が寄せられている。
