◇スピードスケート 全日本距離別選手権 最終日（２６日、長野・エムウェーブ）

女子１５００メートルで、五輪２大会連続メダルの佐藤綾乃（ＡＮＡ）が、同大会で自身最速となる１分５５秒９７で２位に入った。第一人者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）に０秒１２差に肉薄する好レースで復調気配を示した。

高木と同走。最初の３００メートルを２５秒４７で入るとスピードに乗った。テンポのいい走りでスムーズに加速して前を追うと、ラスト１周は高木（３２秒６１）を上回る３１秒７４の好タイムで０秒１２差まで猛追。２位だったとはいえ、佐藤は「レース内容だったりタイムはすごく納得できるレースが久しぶりにできた。少し悔いが残る部分としては最初の７００メートルでもっともっとスピードをつけることができたなとは思う部分もあるけど、２周目、３周目と自分で思っている以上にまとめることができたので本当に大きい一歩を踏み出せた。失いかけていた何かを取り戻せた」と近年の不振を振り払う好レースに納得の表情を浮かべた。

２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの初戦で手応え十分の走りで自信を取り戻しつつある。Ｗ杯に向けて「出だしで本当にいいスタートをきることができた。これからより重要な大会が始まる。１戦１戦しっかりオリンピックに向けて、今日のようなレースをさらにレベルアップさせていけることができれば世界のトップと戦っていけると思う。ただ、今日は良かったが、（高木）美帆さんはだれが見ても好調じゃないのは分かりますし、世界をみてもまだまだ速い人がたくさんいる。その人たちにどこまで追いつくことができるかをミラノまでにやっておくべきことだと思う。自分がしなければいけないことを見つめ直していきたいと思います」と気を引き締めた。