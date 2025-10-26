マレーシアで行われているASEAN＝東南アジア諸国連合の首脳との会議に、高市総理大臣が初めて出席しました。本格的な外交デビューとなっている高市総理。同行取材をしている日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者に、現地の最新情報を伝えてもらいます。

高市総理は、26日午後5時過ぎから始まった日ASEAN首脳会議で、英語で各国に対して協力を呼びかけました。

高市総理

「FOIP（自由で開かれたインド太平洋）を通じた協力をさらに強化し、日本とASEANがより強く、より強く、より繁栄することを目指します」

高市総理はASEAN各国に対して、「緊密に連携して友好を一層発展させ、強くなるための取り組みを進める」と呼びかけました。

本格的な高市外交のデビューとなる今回の外国訪問ですが、早速、「高市カラー」を前面に出しています。

高市外交のキーワードは「自由で開かれたインド太平洋」です。どういう意味かというと、インド洋、太平洋にまたがる広い地域でルールに基づいて平和と安定を確保していくという日本の外交方針です。

これは安倍元総理が打ち出した概念なんですが、高市総理側近は「安倍外交を継承、復活させ、高市外交として打ち出す狙い」がポイントだと解説しています。

高市総理はこの「自由で開かれたインド太平洋」の推進に協力を呼びかけました。

高市外交の最大の山場、来週の日米首脳会談に向け総理周辺は「よいスタートを切れている」と話しています。