「𥶡仁親王牌・Ｇ１」（２６日、前橋）

熊本の逸材が、ついにビッグタイトルを奪取した。嘉永泰斗（２７）＝熊本・１１３期・Ｓ１＝が吉田拓矢（茨城）−恩田淳平（群馬）の後位３番手から最終２角でスパート。直線入り口で抜け出し、初のＧ１決勝進出でいきなりＶの快挙を成し遂げた。熊本勢としては中川誠一郎の２０１９年高松宮記念杯（岸和田）以来のＧ１制覇。後方から追い込んだ松本貴治（愛媛）が２着に入り、古性優作（大阪）は嘉永の後位から進めて３着に入った。

嘉永がＧ１初決勝でいきなりＶの快挙をやってのけた。「うれしいのと、まだ信じられないのと」と表彰式が終わってからの共同会見でも目を白黒。自らの大仕事を、まだのみ込めていない様子だった。

単騎で挑んだ決勝。初手は最後方も前にいた吉田−恩田に続くと、その関東ラインが前に出切って３番手の絶好位が手に入る。そのまま吉田が先行する形となり、きっちり追走から抜け出した。「単騎だし、仕掛けどころを間違わずに自力を出せればと思っていた。この舞台で、あんな絶好の展開が回ってくるなんて」。自分に向いた展開を冷静にモノにしてみせた。

デビューから７年での初タイトルに「長かった」と振り返る。Ｇ１の厚い壁に阻まれた上に「去年、その前と調子を落として、苦しい時期もあった」と吐露。デビュー時から大きな期待を背負っていたこともあり、ようやくという思いの方が強いようだ。

最大目標に置いているのは地元の熊本で開催されるＧ１・全日本選抜（２６年２月２０〜２３日）。そこを目指しながら、春から練習の強度を上げてきた。「オールスター（函館）くらいからかみ合ってきた」と、上り調子の中で今回のＧ１制覇につなげた。その大目標へＳ級Ｓ班として挑むことが決定。「責任のある位置。考えて練習からやっていきたい」と意気込んだ。

その前にグランプリ（１２月３０日・平塚）も待っている。「そこはまだ、頭の中で考えられていない。家に帰ってから」と控えめだったが、今の充実ぶりなら年末にもう一発あっても驚けない。