91歳・田原総一朗氏、高市首相への“暴言”をカメラの前で動画謝罪「本当に申し訳ございませんでした」
ジャーナリストの田原総一朗氏（91）が26日、自身のXを更新し、BS朝日『激論！クロスファイア』での暴言について、動画で謝罪した。
【動画】田原総一朗氏、高市首相への“暴言”をカメラの前で謝罪
田原氏は「先週放送の『激論！クロスファイア』で不適切な発言をしたことを謝罪いたします。高市総理、そして視聴者の皆さん、関係者の皆さん、本当に申し訳ございませんでした」と、自らの口で語った。
19日放送の同番組内で、片山さつき氏、辻元清美氏、福島瑞穂氏をゲストに迎えて、高市早苗氏が首相になると目されていることを受けてトークを展開。選択的夫婦別姓をめぐる議論の中で、反対の立場を取る高市氏を念頭においてか、田原氏は「あんな奴は、死んでしまえと言えばいい」と放言し、ゲストからも注意を受けていた。BS朝日は24日、番組終了を発表した。
田原氏は23日に自身のXで「10月19日放送の討論番組『激論！クロスファイア』における私の発言についてお詫び致します」と番組内での発言を謝罪。「発言の主旨は、野党に檄を飛ばそうとしたものでしたが、きわめて不適切な表現となり、深く反省しております。本当に申し訳ございませんでした」と経緯を説明した上で謝罪した。
