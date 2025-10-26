「ボートレースダービー・ＳＧ」（２６日、津）

人気を背負っていた１号艇の末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝が、インから逃げて勝利。ＳＧは通算８回目の参戦で、念願のＳＧ初優出初優勝を決めた。２０１９年５月からつタイトル戦でのデビューから通算で６年６カ月目の快挙となった。２着には４号艇の茅原悠紀（岡山）、３着には５号艇の桐生順平（埼玉）が入り、３連単は１２９０円の人気決着だった。

またひとり、ＳＧウイナーとしてボート界の歴史に名前を刻んだ。

６号艇・赤岩善生（愛知）の「絶対にスローから」宣言により、全ボートファンが注目した優勝戦の進入は枠なりのオールスローに落ち着いた。インを死守した末永は、やや深い起こし位置とはなったが、集中力を切らさずにコンマ１３のＳから１Ｍを先マイ。一気に後続を突き放し、そのままＶゴールを駆け抜けた。「進入からああなるのは分かっていたので、覚悟を決めて行きました。ゴールした時にたくさんのお客さんが手を振ってくれて、そこでＳＧを取れた実感が湧いてきました」とホッとした表情を見せた。

準優後の記者会見でも優勝戦当日の公開インタビューでも、「ＳＧ優勝は子どものころからの夢でした」と力強いまなざしで話していた。その夢を自らの手でつかみ取った。涙で出迎えてくれた峰ら地元の先輩を横目に、「自分でもここまで来られるとは思っていなくて、これだけできるんだな、すごいなって思います。先輩方にもあれだけ喜んでもらえて、うれしかったです。これからもこれまでと変わらず、挑戦し続ける立場でありたいです」と、とても晴れやかな表情だった。

この優勝で賞金ランキングは一気に４位まで浮上し、年末のＳＧ・グランプリ（１２月１６〜２１日・住之江）初出場の当確ランプがともった。新たな勲章を胸に、佐賀のニューヒーローの活躍にこれからも期待したい。