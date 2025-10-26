湘南は2017シーズン以来となる9年ぶりJ2降格が確定…勝利した福岡が6年連続のJ1残留果たす
[10.26 J1第35節 福岡 1-0 湘南 ベススタ]
J1リーグは26日に第35節を行った。13位・アビスパ福岡と19位・湘南ベルマーレの対戦は、福岡が1-0で勝利。この結果を受けて、福岡のJ1残留と湘南のJ2降格が確定した。
福岡は引き分け以上でJ1残留が確定。一方、湘南は残り4試合全勝が残留の絶対条件となっていた。互いに得点がほしい状況のなか、前半はスコアレスで折り返した。
後半36分には湘南が決定機を迎える。右サイドを抜け出したMF鈴木雄斗がグラウンダーのクロスを上げ、最後はFW鈴木章斗が右足シュートでゴールネットを揺らした。しかし鈴木雄の抜け出しにオフサイドが認められ、ノーゴールとなった。
後半45分、福岡は敵陣PA内でファウルを受けてPKを獲得する。キッカーはMF見木友哉が務め、ゴール左へのシュートを決めた。
試合はそのまま終了し、福岡が1-0で勝利。福岡は6年連続のJ1残留が確定し、湘南は2017シーズン以来となる9年ぶりのJ2降格が確定した。
