のん、″台湾の京都･台南″を満喫！現地での思い出オフショットを公開

俳優・アーティストののんが26日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。バンドメンバーと過ごした“台湾の京都”と呼ばれる台南でのオフショットを多数公開し、ファンから反響を呼んでいる。

■音楽フェスを終えたのんがバンドメンバーと共に過ごした台南の夜を披露

のんは10月17日～19日に台湾・台南で行われる音楽フェス「浪人祭 Vagabond Festival 2025」に出演。ギタリスト・古市コータロー、ベーシスト・ウエノコウジ、ドラマー・古市健太ら日本のロックを作ってきたレジェンド達と共にライブステージを繰り広げた。

そして24日に「良い顔」と題してブログを更新すると「台南本当に楽しかった」とつづり、共にステージを作り上げたメンバーとともに、夜の街で笑顔を見せる写真を複数枚公開した。

白のキャップに花柄ワンピース姿で満面の笑みを浮かべるのん。メンバーとともにリラックスした雰囲気で手を上げたり、舌を出してはしゃぐ様子など、台南でのひとときを心から楽しむ姿に、「#オフショット」「#台南の思い出」のハッシュタグを添えてブログを締めくくった。

この投稿にファンから

「いい表情だ♪」

「スッゴイ楽しそうな４人兄妹に見える」

「現地の空気が伝わってくるよう」

「イイですね、仲間って」

「のんちゃん超笑顔最高」

「めちゃめちゃ楽しそう」

「なんだかすっかり旧知のメンバー感がするお写真」

「良き出逢いにかんぱ～い」

「いつも思うけど、のんちゃん腕も指も細～い」

などの声が寄せられている。

