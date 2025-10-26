9mm Parabellum Bulletが、ライブ映像作品『act I』を”再構築”するライブ＜9mm Parabellum Bullet presents 「Re-act機廖笋粒催を発表した。

開催日程は2026年3月1日(日)名古屋ボトムライン、3月8日(日)大阪BIGCATの2日間。このライブでは2009年4月にリリースされた初ライブ映像作品『act I』を”再構築”するライブを開催する。当時のセットリストをなぞるだけではなく、今の9mmが“act”しファンが“React”することでバンドの原点と現在が響き合う一夜となる。

バンドは、＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞を11月15日(土) 埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3より7公演を実施。さらに2026年3月17日(火)には、これまで発表した作品から収録曲順が偶数（Even）のみを演奏するコンセプトライブ＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞を神奈川 CLUB CITTA’にて開催する。

■＜9mm Parabellum Bullet presents 「Re-act 機廖

2026年3月1日(日) ［名古屋］ ボトムライン

OPEN16:15 / START17:00

2026年3月8日(日) [大阪] BIGCAT

OPEN16:15 / START17:00 チケット料金：前売￥5,900(税込)

チケット販売

［モバイルFC先行］

＊抽選先行（イープラス）

受付期間：10/26(日) 21:00〜11/3(月祝) 23:59

受付URL： https://9mm-m.com

■＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞

2026年3月17日(火) [神奈川] CLUB CITTA’

OPEN18:00 / START19:00 チケット料金：￥5,900(税込)

チケット販売

［オフィシャル3次先行］

＊抽選先行（イープラス）

受付期間：10/26(日)18:30〜11/3(月祝)23:59

受付URL：https://eplus.jp/9mm/

◾️＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞ 2025年

11月15日（土）[埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま VJ-3

11月16日（日）[埼玉] 熊谷HEAVEN’S ROCK VJ-1

11月24日（月・祝）[新潟] 新潟NEXS

11月29日（土）[神奈川] 横浜BAY HALL

12月7日（日）[山梨] 甲府CONVICTION

12月13日（土）[石川] 金沢EIGHT HALL

12月14日（日） [長野] 長野CLUB JUNK BOX

◾️ライブ情報 ・＜9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025 『新宿FACE、死角なし。』＞

10月25日（土）※9mm MOBILE会員限定公演

OPEN 16:15 / START 17:00

10月26日（日）

OPEN 15:15 / START 16:00

チケット料金 \6,500

チケット受付：https://eplus.jp/9mm-2025/ ・＜アルカラ主催「ネコフェス2025」＞

2025年11月1日（土）兵庫・GLION ARENA KOBE

詳細：https://nekofes.net/ ・＜LUNATIC FEST.2025＞

2025年11月8日（土）、9日（日）千葉・幕張メッセ

詳細：https://lunaticfest2025.com