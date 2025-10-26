9mm Parabellum Bullet、『act I』再構築ライブ ＜Re-act機笋鯡掌轍亜β膾紊燃催
9mm Parabellum Bulletが、ライブ映像作品『act I』を”再構築”するライブ＜9mm Parabellum Bullet presents 「Re-act機廖笋粒催を発表した。
開催日程は2026年3月1日(日)名古屋ボトムライン、3月8日(日)大阪BIGCATの2日間。このライブでは2009年4月にリリースされた初ライブ映像作品『act I』を”再構築”するライブを開催する。当時のセットリストをなぞるだけではなく、今の9mmが“act”しファンが“React”することでバンドの原点と現在が響き合う一夜となる。
バンドは、＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞を11月15日(土) 埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3より7公演を実施。さらに2026年3月17日(火)には、これまで発表した作品から収録曲順が偶数（Even）のみを演奏するコンセプトライブ＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞を神奈川 CLUB CITTA’にて開催する。
■＜9mm Parabellum Bullet presents 「Re-act 機廖
2026年3月1日(日) ［名古屋］ ボトムライン
OPEN16:15 / START17:00
2026年3月8日(日) [大阪] BIGCAT
OPEN16:15 / START17:00
チケット料金：前売￥5,900(税込)
チケット販売
［モバイルFC先行］
＊抽選先行（イープラス）
受付期間：10/26(日) 21:00〜11/3(月祝) 23:59
受付URL： https://9mm-m.com
■＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞
2026年3月17日(火) [神奈川] CLUB CITTA’
OPEN18:00 / START19:00
チケット料金：￥5,900(税込)
チケット販売
［オフィシャル3次先行］
＊抽選先行（イープラス）
受付期間：10/26(日)18:30〜11/3(月祝)23:59
受付URL：https://eplus.jp/9mm/
◾️＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞
2025年
11月15日（土）[埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま VJ-3
11月16日（日）[埼玉] 熊谷HEAVEN’S ROCK VJ-1
11月24日（月・祝）[新潟] 新潟NEXS
11月29日（土）[神奈川] 横浜BAY HALL
12月7日（日）[山梨] 甲府CONVICTION
12月13日（土）[石川] 金沢EIGHT HALL
12月14日（日） [長野] 長野CLUB JUNK BOX
◾️ライブ情報
・＜9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025 『新宿FACE、死角なし。』＞
10月25日（土）※9mm MOBILE会員限定公演
OPEN 16:15 / START 17:00
10月26日（日）
OPEN 15:15 / START 16:00
チケット料金 \6,500
チケット受付：https://eplus.jp/9mm-2025/
・＜アルカラ主催「ネコフェス2025」＞
2025年11月1日（土）兵庫・GLION ARENA KOBE
詳細：https://nekofes.net/
・＜LUNATIC FEST.2025＞
2025年11月8日（土）、9日（日）千葉・幕張メッセ
詳細：https://lunaticfest2025.com
