FOMARE、2度⽬の47都道府県ツアー決定
FOMAREが、47都道府県を巡る全国ツアー＜OVER TOUR 25-26＞を12月より開催することが決定し た。
本ツアーは12⽉16⽇（⽕）福岡・BEAT STATION 公演を⽪切りに、約半年をかけて全国を駆け抜ける。FOMAREが47都道府県ツアーを⾏うのは2019年以来2度⽬となる。
また、地元・群⾺での⾼崎芸術劇場 スタジオシアター公演は4⽉2⽇（⽊）に開催。東京ではバンド初となる⽇本武道館での単独公演を5⽉22⽇（⾦）に⾏ない、ツアーファイナル公演は 6⽉20⽇（⼟）に沖縄・桜坂セントラル公演となる予定だ。
FOMARE Official Fan Community “FOMARE と秘密の部屋”では、「OVER TOUR 25-26」の会員先⾏受付(抽選)がスタートしている。詳細はバンドオフィシャルサイトやSNSにて。
■＜OVER TOUR 25-26＞
2025年12⽉16⽇（⽕）福岡 BEAT STATION
2025年12⽉17⽇（⽔）⻑崎 ⻑崎 studio Do!
2025年12⽉19⽇（⾦）岡⼭ 岡⼭ IMAGE
2025年12⽉23⽇（⽕）埼⽟ HEAVENʼS ROCK さいたま新都⼼ VJ-3
2026年1⽉7⽇（⽔）千葉 千葉 LOOK
2026年1⽉8⽇（⽊）神奈川 F.A.D YOKOHAMA
2026年1⽉10⽇（⼟）⼭梨 甲府 KAZOO HALL
2026年1⽉13⽇（⽕）新潟 新潟 GOLDEN PIGS. RED STAGE
2026年1⽉15⽇（⽊）⻑野 ⻑野 CLUB JUNK BOX
2026年1⽉17⽇（⼟）三重 松坂 MʼAXA
2026年1⽉21⽇（⽔）福井 福井 CHOP
2026年1⽉22⽇（⽊）富⼭ 富⼭ SOUL POWER
2026年1⽉24⽇（⼟）⽯川 ⾦沢 EIGHT HALL
2026年1⽉26⽇（⽉）岐⾩ 柳ヶ瀬 ants
2026年1⽉31⽇（⼟）島根 出雲 APOLLO
2026年2⽉2⽇（⽉）広島 Live space Reed
2026年2⽉5⽇（⽊）和歌⼭ 和歌⼭ CLUB GATE
2026年2⽉6⽇（⾦）奈良 奈良 NEVER LAND
2026年2⽉8⽇（⽇）滋賀 滋賀 U☆STONE
2026年2⽉10⽇（⽕）徳島 club GRINDHOUSE
2026年2⽉11⽇（⽔祝）⾼知 ⾼知 X-pt.
2026年2⽉13⽇（⾦）兵庫 太陽と⻁
2026年2⽉15⽇（⽇）⿃取 ⽶⼦ AZTiC laughs
2026年2⽉17⽇（⽕）⼭⼝ LIVE rise SHUNAN
2026年2⽉21⽇（⼟）⾹川 ⾼松 DIME
2026年2⽉22⽇（⽇）愛媛 松⼭ WstudioRED
2026年3⽉1⽇（⽇）静岡 Live House 浜松 窓枠
2026年3⽉2⽇（⽉）京都 KYOTO MUSE
2026年3⽉5⽇（⽊）⼤分 club SPOT
2026年3⽉6⽇（⾦）佐賀 佐賀 GEILES
2026年3⽉9⽇（⽉）熊本 熊本 Django
2026年3⽉11⽇（⽔）宮崎 宮崎 LAZARUS
2026年3⽉12⽇（⽊）⿅児島 ⿅児島 SR HALL
2026年3⽉22⽇（⽇）⻘森 ⼋⼾ LIVE HOUSE FOR ME
2026年3⽉24⽇（⽕）秋⽥ 秋⽥ Club SWINDLE
2026年3⽉25⽇（⽔）⼭形 酒⽥ MUSIC FACTORY
2026年4⽉2⽇（⽊）群⾺ ⾼崎芸術劇場 スタジオシアター
2026年4⽉8⽇（⽔）茨城 ⽔⼾ LIGHT HOUSE
2026年4⽉9⽇（⽊）栃⽊ HEAVENʼS ROCK 宇都宮 VJ-2
2026年4⽉11⽇（⼟）福島 郡⼭ HIP SHOT JAPAN
2026年4⽉12⽇（⽇）岩⼿ the five morioka
2026年4⽉14⽇（⽕）宮城 仙台 darwin
2026年4⽉16⽇（⽊）北海道 cube garden
2026年4⽉18⽇（⼟）北海道 旭川 CASINO DRIVE
2026年4⽉27⽇（⽉）⼤阪 梅⽥ CLUB QUATTRO
2026年4⽉28⽇（⽕）愛知 名古屋 CLUB QUATTRO
2026年6⽉20⽇（⼟）沖縄 桜坂セントラル
オールスタンディング ￥4,800(税込・⼊場時別途ドリンク代・整理番号付き)
・先⾏情報
FOMARE と秘密の部屋会員先⾏
https://fomaretohimitsunoheya.com/
受付期間：2025年10⽉26⽇（⽇）18:00〜11⽉3⽇（⽉祝）23:59
■＜FOMARE LIVE at ⽇本武道館＞
2026年5⽉22⽇(⾦) 東京・⽇本武道館
open18:00 / start19:00
▼チケット
全席指定7,800円(税込)
■New EP『overturn』
2025年9⽉24⽇(⽔)発売
販売リンク：https://tf.lnk.to/overturn_CD
【初回⽣産限定盤 [CD+BD]】
TFCC-81152〜81153 ￥3,000+税
【初回仕様限定盤(通常盤)[CD] 】
TFCC-81154 ￥2,200+税
▼CD収録曲
over
サウンドトラック
宝物
余韻
24/7
▼初回⽣産限定盤Blu-ray収録内容
＜FOMARE揉みに揉まれて10周年ツアー＞ドキュメンタリー
※封⼊特典あり
■アジアツアー＜small indies table asia tour 2025＞
11⽉06⽇(⽊) ⼤阪 Yogibo META VALLEY
11⽉14⽇(⾦) 台湾 SUB Live House
11⽉29⽇(⼟) 韓国 Rollinghall
12⽉08⽇(⽉) 東京 Zepp Haneda
出演：FOMARE / KOTORI
関連リンク
◆FOMARE オフィシャルサイト
◆FOMARE オフィシャルX
◆FOMARE オフィシャルInstagram
◆FOMARE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆small indies table オフィシャルX