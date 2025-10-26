齊藤なぎさ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/26】女優の齊藤なぎさが10月25日、自身のInstagramを更新。秋らしいコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

◆齊藤なぎさ、ミニスカートにニットルーズソックスの秋コーデ


齊藤は「秋だけど寒いのでイヤーマフどうかな〜？」と、つづり「今日はolu.さんのサイン会でした、とっても楽しかった。可愛くしていただいたので写真を撮りに行ったよ」と、自身がミューズをつとめるブランドのイベントだったと報告。イヤーマフを首にかけたアップのショットや、グレーのミニスカートにニットのルーズソックスを合わせた秋らしいコーディネートも投稿し、美しい脚を披露している。

◆齊藤なぎさの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「イヤーマフで可愛さ倍増」「ルーズソックス似合う」「脚がまっすぐで綺麗」「守りたくなる愛らしさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

