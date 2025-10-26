瀬戸朝香、イギリス留学中の子どものもとへ 久々の再会に「ママの顔になってる」
女優の瀬戸朝香が25日にインスタグラムを更新。留学中の子どもたちと会うためイギリスを訪れたことを報告すると、ファンから「ママの顔になってる」「素敵な時間」といった反響が寄せられた。
【写真】瀬戸朝香、子どもたちの隣で幸せそうな笑顔
瀬戸が「限られた時間の中で今回は電車でロンドンに行き食事とショッピングを楽しみました」と投稿したのはイギリスで撮影された複数のオフショット。写真には、タクシーの車内で子どもと過ごす様子が収められていて、幸せそうな穏やかな笑顔を見せている。
子どもたちと再会した瀬戸のオフショットに、ファンからは「朝香ちゃんママの顔になってる」「やっぱりお子様に会った時が、1番の笑顔ですよねっ」「素敵な時間を満喫してくださいね」などの声が集まっている。
■瀬戸朝香（せと あさか）
1976年12月12日生まれ。愛知県出身。1994年放送の月9ドラマ『君といた夏』（フジテレビ系）で脚光を浴びると、以降『終らない夏』（日本テレビ系）、『Missダイヤモンド』（テレビ朝日）などの作品で主演を務め、『Age,35 恋しくて』（フジテレビ系）では中井貴一、田中美佐子らと共演した。2025年は1月期ドラマ『アンサンブル』（日本テレビ系）や映画『青春ゲシュタルト崩壊』に出演。プライベートでは2007年9月に当時V6の井ノ原快彦と結婚を発表。2010年3月に長男、2013年11月に長女を出産した。
引用：「瀬戸朝香」インスタグラム（＠_asaka.seto_）
