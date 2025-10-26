有村架純、秋冬コーデのオフショットがかわいすぎ！「完全に彼女目線で可愛い」「神ショット」
有村架純のスタッフが運営するエックスが25日にオフショットを投稿。カメラを見つめる有村の姿に、ファンから反響が寄せられた。
【写真】「完全に彼女目線」な有村架純オフショット
「かわいいなーと思って撮ってたらこっち向いてくれました」と投稿されたのは、カメラ目線のオフショット。写真には、秋冬コーデの彼女がカメラに微笑みかける様子が収められている。
この投稿にファンからは「完全に彼女目線で可愛い」「世界一の写真をありがとうございます」「神ショット」などの声が相次いでいる。
■有村架純
1993年2月13日生まれ、兵庫県出身。2015年に映画『ビリギャル』で主演を務め、日本アカデミー賞優秀主演女優賞・新人俳優賞をW受賞。2025年は『花まんま』、『ブラック・ショーマン』などの映画に出演している。姉はタレントの有村藍里。
引用：「有村架純’s staff」エックス（＠Kasumistaff）
【写真】「完全に彼女目線」な有村架純オフショット
「かわいいなーと思って撮ってたらこっち向いてくれました」と投稿されたのは、カメラ目線のオフショット。写真には、秋冬コーデの彼女がカメラに微笑みかける様子が収められている。
この投稿にファンからは「完全に彼女目線で可愛い」「世界一の写真をありがとうございます」「神ショット」などの声が相次いでいる。
■有村架純
1993年2月13日生まれ、兵庫県出身。2015年に映画『ビリギャル』で主演を務め、日本アカデミー賞優秀主演女優賞・新人俳優賞をW受賞。2025年は『花まんま』、『ブラック・ショーマン』などの映画に出演している。姉はタレントの有村藍里。
引用：「有村架純’s staff」エックス（＠Kasumistaff）