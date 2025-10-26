魚類学者でタレントのさかなクン（50）が25日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。海の生き物が好きすぎて起こった悲劇について語った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「ちょっと最後に聞きたいんですけれども、毛ガニを食べて、口の中が血だらけになったことがあるって聞いたんですけれども、本当ですか」と尋ねると、さかなクンは「ありました」と大きくうなずいた。

「実は甲羅をカリカリするのが好きなんです。エビちゃんとカニちゃんの」と告白し、加藤は「ちょっと待ってよ！」と仰天した。

さかなクンは「で、甘エビちゃんぐらいだと柔らかいじゃないですか。で、伊勢エビちゃんだとちょっと硬いんですよね」と平然と続け、「で毛ガニちゃんはどうかなと思って口の中に入れて、カリカリしたら…あらららあらららら〜見たら胃がケガしてるぞと。毛ガニだけにケガ人だ〜」と話して笑わせた。

加藤は「ダジャレ言ってる場合じゃないのよ！」とツッコミを入れた。さかなクンは「実は私、北海道で（海に）潜ってる時に、オオカミウオちゃんっていう魚に会って。毛ガニちゃんもホタテ貝ちゃんも殻ごとカチ割って食べるんですね」と証言。

「よ〜し、受けて立とうその挑戦！って」と毛ガニの甲羅を食べたと言い、「全然ダメでした」と苦笑した。