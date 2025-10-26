MLBワールドシリーズ第2戦が日本時間26日に行われ、ドジャースはブルージェイズに5-1で勝利。対戦成績を1勝1敗としました。

連覇を目指すドジャースは山本由伸投手が先発登板。初回にウィル・スミス選手のタイムリーで先制点を奪うも、その裏、先頭から2打者連続ヒットを許し、ノーアウト1塁3塁のピンチを招きます。ここで、好調のウラジーミル・ゲレロJr.選手をカーブで空振り三振。さらに後続をファーストライナー、見逃し三振とし、無失点でピンチを脱しました。

3回に犠牲フライで同点に追いつかれますが打線は7回、スミス選手が勝ち越しのソロホームランを放つと、2アウトからマックス・マンシー選手にもソロホームランが飛びだし、リードを2点に広げます。

8回にはアンディ・パヘス選手、大谷翔平選手が連続ヒットで出塁すると、続くムーキー・ベッツ選手が四球で満塁のチャンス。相手の暴投と、ショートゴロで2点を追加しました。

山本投手は9回まで投げ、4回から9回まではパーフェクトピッチング。4安打8奪三振1失点で前日11失点を喫したブルージェイズ打線を封じ込め、自身2試合連続となる完投勝利を飾りました。

【ワールドシリーズ結果】第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース第2戦 ブルージェイズ1-5ドジャース