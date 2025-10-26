山本由伸が完投勝利！大谷翔平もヒットで援護　ワールドシリーズ第2戦はドジャース勝利

メジャーリーグのワールドシリーズ第2戦で山本由伸投手（27）が完投勝利。

大谷翔平選手（31）もバットで援護しました。

初戦を落とし、連敗は避けたいロサンゼルス・ドジャース。

山本投手は先制点をもらった後の1回ウラ、ノーアウト1塁・3塁の大ピンチを背負いました。

それでも後続を抑えピンチを切り抜けた山本投手は、ホッと一安心。

ベンチで笑みがこぼれました。

そして、ここ2試合連続でホームランを放っている大谷選手の第2打席。

見送ればボールの高めの球を打ち上げてしまいます。

ファウルフライで、ここまでノーヒット。

山本投手は3回に犠牲フライで1点を失い同点とされますが、尻上がりに調子を上げていきました。

6回を終えた時点で、球数はまだ71球。

省エネピッチングで踏ん張ります。

すると7回、ドジャースのスミス選手が豪快な一発。

ベンチの大谷選手も身を乗り出して見送った打球は、レフトスタンドへ。

欲しかった勝ち越しの1点にベンチが沸き立ちました。

いきおいを取り戻したドジャース打線。

大谷選手も8回の第4打席にライト前ヒットを放ちました。

このあと、3塁まで進むと、内野ゴロの間に5点目のホームを踏み、山本投手に追加点をプレゼント。

8回に三者連続三振を奪うなど余力十分な山本投手は、前回に続き9回まで投げ抜きました。

ポストシーズンでの2試合連続完投勝利は、24年ぶりの快挙。

ドジャースが対戦成績をタイに戻しました。

山本由伸投手：

結果的にすごくうれしく思いますし、立ち上がり球数がたくさんいっただけに最後（9回）までいけると思いませんでしたが、しっかり1回ずつ投げていけたので結果につながったと思います。