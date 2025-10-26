「以前のようなチームではなくなった」「守備に問題がある」敵地に駆けつけたレッズファンたちが考えるリバプール不調の原因「サラーが上手くプレーできていない」【現地発】
10月25日に開催されたプレミアリーグ第９節で、遠藤航が所属する王者リバプールがブレントフォードとアウェーで対戦。２−３で敗れて、リーグ戦まさかの４連敗となった。
なぜ、リバプールが不振に陥っているのか。敵地ブレントフォード・コミュニティ・スタジアムに駆けつけたレッズファンにその理由を訊いてみると、以下のような答えが返ってきた。
「今は以前のようなチームではなくなった。まったく新しいリバプールになった。新加入選手がフィットするのに時間がかかっていて、まとまりがないように感じるよ」
「スロットはまだミッドフィルダーのバランスを模索しているね。誰と誰を組み合わせるのが最適解なのか」
「新たに加わった選手が多いからチームとして連係を深める必要があるね。まずは先発メンバーやフォーメーションを定めて、適切な戦術を見つけるべきだね」
「サラーだよ。完全に彼が上手くプレーできていないからだよ」
「正直、なぜだかよくわからないよ。それが理解できていればこんな結果にはなっていないはずだ」
「守備に問題があるね。以前のような堅守ではなくなっている。それと、中盤での支配力もなくなってきていて、長いパスが多いように感じる」
次節は、11月１日にホームでアストン・ヴィラと対戦。悪い流れを断ち切れるか。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
